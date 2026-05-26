GoProは、新型シネマカメラシステム「MISSION 1シリーズ」を発売する。28日からGoPro.comおよび家電量販店などで予約を受け付ける。Amazon.co.jpでの発売日は「MISSION 1 PRO」が6月19日、「MISSION 1 PRO Grip Edition」と「MISSION 1」が7月1日。 MISSION 1シリーズは、8Kおよび4Kのオープンゲート撮影に対応するシネマカメラ。世界最小・最軽量・最高クラスの堅牢性を備えるとしており、シリ&