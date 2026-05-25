原液美容100マスク×サンリオキャラクターズ♡限定パッケージが可愛すぎる

大人気シートマスクシリーズ「原液美容100マスク」から、サンリオキャラクターズとの限定コラボパッケージが登場♡2026年5月25日（月）よりドン・キホーテ、アピタ、ピアゴで先行発売されます。美容液たっぷりの本格スキンケアと、思わず集めたくなる可愛いデザインを両立した数量限定シリーズ。毎日のスキンケアタイムがもっと楽しくなる注目アイテムです♪

人気キャラクターが勢ぞろい♡

価格：7枚入り 698円(税込) ©’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665117

今回の限定コラボでは、「ポムポムプリン」「ハンギョドン」「シナモロール」の人気キャラクターたちをデザインした特別パッケージを展開。

シリーズ累計1300万枚*1を突破した「原液美容100マスク」は、“美容液に溺れるシートマスク”としてSNSでも話題の人気シリーズです。

厚手シートにたっぷり美容液を含ませ、肌悩みに合わせた成分設計で本格ケアを叶えてくれます♡

*1 2024.1～2025.12累計出荷数(stand by株式会社調べ)

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肌悩み別に選べる3タイプ

【原液美容100マスクVC＆レチノール×ポムポムプリン】

©’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665117

毛穴の目立たない*2透明感*3のある肌へ導くタイプ。

【原液美容100マスクレチノール＆コラーゲン×シナモロール】

©’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665117

もっちりとしたハリ感のある肌を目指したい方におすすめ♡

【原液美容100マスクアゼライン酸＆VC×ハンギョドン】

©’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665117

皮脂トラブルを防ぎ、べたつきのない肌へ整えます。

どれも7枚入り・190mLのたっぷり仕様で、毎日のスキンケアにぴったりです♪

*2 うるおって毛穴の目立ちにくいつるりとした肌のこと *3 うるおいによる

数量限定だから早めにチェック

「原液美容100マスク サンリオキャラクターズコラボ」は、2026年5月25日（月）より全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴにて先行発売。

さらに6月25日（木）から全国のドラッグストア・バラエティショップで順次販売されます。

※数量限定発売 ※一部店舗を除く

可愛さもスキンケアも妥協しない♡

見た目の可愛さだけでなく、本格的な美容ケアまで叶える「原液美容100マスク」のサンリオキャラクターズ限定デザイン♡

毎日のスキンケア時間を癒しのご褒美タイムに変えてくれる特別なシリーズです。数量限定なので、気になるキャラクターはぜひ早めにチェックしてみてください♪