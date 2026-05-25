5月22日の金曜日に東京・国立競技場には44,871人の大観衆を集めた。行われたのはJリーグ百年構想リーグのFC町田ゼルビア対浦和レッズ戦。町田は前半10分にエリキのゴールで先制すると、浦和の反撃をゼロに抑え込み、1-0で逃げ切り勝利を収めた。試合後、町田の黒田剛監督は、チームの強さの根底にあるもの、そして激闘が続く中での確かな手応えについて語った。【写真】日韓サッカーの差は今後開く一方か過密日程の中、後半戦に入