「自分が60歳までに日本の1人あたりGDPを世界ナンバーワンにするという目標を掲げました」と語るのはプラスゼロ会長兼CEOの小代義行氏。コンサル、ITを含めたAIサービスを強みとし、日本企業の生産性向上を図る同社。小代氏は若手経営者の教育にも注力し、これまで50名以上の経営者を輩出している。事業経営と経営者育成の両輪で、日本全体を世界の頂点へと押し上げたいという小代氏の経営論とは。 大志を抱き35歳