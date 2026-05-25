DeNAが正捕手の山本祐大を放出し、ソフトバンク・尾形崇斗、井上朋也の1対2の交換トレードが成立したことを今月12日に発表した。松尾汐恩を正捕手で起用し、投手力を強化することが狙いだったが、DeNAの球団内部でもこの衝撃的なトレードに疑問の声が上がっている。これ以外にも、DeNAでは昨シーズン以降、不可解な“補強”例が続出。24日には昨夏獲得したばかりのビシエドが引退し、衝撃を呼んだ。中心選手の相次ぐ離脱に、再び