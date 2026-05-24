◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）巨人・泉口友汰内野手が１８打席ぶりの安打を記録した。「８番・遊撃」で出場。２打席目だった０―４の６回先頭で才木の１５３キロを叩きつけながら三塁内野安打となった。７回の第３打席は左飛だったが鋭い打球を飛ばし「ああいう当たりが増えてくれれば状態は上がっていくんじゃないかなと思います」と振り返った。この日の安打は１３打席ぶりの安打だった１