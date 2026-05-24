先日、大勢の企業トップを引き連れて中国を訪れたトランプ大統領。訪中前、そうした企業の株を取引していたことが批判されました。【写真で見る】トランプ大統領の“王のような振る舞い”他にも、権力の乱用と受け止められかねない問題が続く中、その振る舞いが改まることはあるのでしょうか。訪中に同行した企業などの株を事前に売買その規模、350億円超15日、北京市内の人気観光地で、一人のアメリカ人に注目が集まります。半