ストリングスホテル東京インターコンチネンタルでは、ホテルクオリティをそのまま楽しめる上質なテイクアウトスイーツが展開されています。特別な日の手土産にはもちろん、いつものティータイムを優雅に彩るご褒美スイーツとして、自宅で洗練された味わいを堪能できます。今回はその中から2種類ご紹介します。 季節のフルーツタルト(15cm) 価格：4,860円(税込) 季節によりフルーツの内