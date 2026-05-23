パドレス戦で桁違いの活躍を見せた大谷(C)Getty Images限界だった大谷の「超人」ぶり「投げ心地がそんなに良くなかったので、やっぱり、自分の中のパフォーマンスレベルとして、高いものが出せるかどうかっていうのが、一番しっくりきてなかった」現地時間5月20日、敵地で行われたパドレス戦。「1番・投手兼指名打者」で先発登板をした大谷翔平（ドジャース）は、マウンド上で感じていた“不安”を語った。状態の悪さは、4月22日