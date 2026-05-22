ZIPAIR Tokyoは、「アーリーサマーセール」を5月22日から28日まで開催する。北米路線は5月26日から販売する。対象路線と片道最低運賃は以下の通り。いずれも燃油サーチャージなし、諸税別。搭乗期間は5月23日から9月30日まで。対象便や座席には限りがある。受託手荷物は7キロまで含まれている。機内食や受託手荷物、座席指定には別途料金が必要となる。・東京/成田発着ソウル/仁川（6,500円）、シンガポール（11,500円）、バンコク