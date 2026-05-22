ソール形状のバリエーションが増えてきたウエッジの選び方を鹿又芳典がレクチャー。今回ピックアップするのは、フォーティーン「FR-3」。「FR-3」は、ローバンスとハイバンスを融合。新キャニオンソールは中央部分が谷のように掘られていて、リーディングエッジ側をローバンス、トレーリングエッジ側をハイバンスにしている。 バンカーからの長い距離にも強い