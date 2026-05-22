【モデルプレス＝2026/05/22】MBSドラマフィル枠で「今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す〜」（MBS：毎週木曜25時29分〜／テレビ神奈川：毎週木曜25時〜）が6月25日より放送決定。女優の岡本夏美とONE N’ ONLYの沢村玲がW主演を務める。【写真】ONE N’ ONLY、大人の色気醸し出す◆TL漫画「今から、親友やめようか。」実写ドラマ化幅広い年代から人気を集めるTL（ティーンズラブ）漫画の中でも、コミックシ