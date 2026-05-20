5月20日に発売したファッション雑誌『FIGARO japon』7月号の表紙を飾る俳優の今田美桜。クールな表情でポーズをとる彼女が着用していた、ある“衣装”が物議を醸している。

チラ見せ下着のお値段は約16万円

今回の同誌の表紙では、ファッションブランド『MIU MIU』のスタイルを全身に纏った今田が登場。白いシャツの上に紺色のセーターを重ね着し、ベージュのジャケットとパンツのセットアップを着用したカジュアルな装いを披露した。

そのスタイルでひと際注目されていたのが、お腹のあたりからチラリと見えた淡いブルーの下着だった。

「ウエストラインを露出した今田さんのスタイルからは、ブルーのショーツがチラ見えしていました。実はこのショーツは"見せ下着"。MIU MIUの公式サイトでは約16万円の価格で掲載されており、超高級の下着と話題になっています」（ファッション誌ライター）

そんな『MIU MIU』のショーツは、5月13日にミュウミュウ銀座店で開催されたイベント『Miu Miu Jazz Club 東京』に登場した元乃木坂46の齋藤飛鳥も着用。その高額さと、下着を堂々と見せるスタイルは波紋を呼んだが、まだその余波は広がっている。

《16万のパンツ？！考えられん》

《パンツ見せコーディネートがトレンドなんでしょうか？》

《こういう系やるの本当に嫌》

ネット上には、下着を見せることが正当化されていく流行りに戸惑いを隠せない世間の声が並ぶ。

今田や齋藤のような大胆な露出スタイルは、ここ最近、ほかの女性芸能人にも顕著に見受けられるようになってきたと前出のファッション誌ライターは語る。

「4月23日に都内で開催された、映画『プラダを着た悪魔2』のジャパンプレミアイベントには、韓国の人気ガールズグループ・TWICEのモモさんが登場。鮮やかな真っ赤なキャミソールのロングドレスを着用していました。

しかし、あえて赤いドレスの肩紐を落とす着こなしで、淡いピンクの下着がチラ見えしていたのです。露出度の高いファッションへの理解は難しく、"だらしない"などと賛否を呼びました」

彼女は2月にも、グループの公式SNSで水着のような形のボディースーツを着用。ウエストラインをギリギリまで露出した大胆なスタイルを披露したものの、当時も物議を醸していた。

「下着を見せるファッションは、海外セレブやK-POPアイドルなどを中心に流行しているスタイルです。日本でも若者を中心に着用する人も増えてはいますが、大胆さ故に日常生活で着こなす難しさもあります。一般人からすると、見ることも着ることもなかなかハードルの高いスタイルと言えるでしょう」（同・ファッション誌ライター）

最先端のファッションは、困惑と隣り合わせのようだ。