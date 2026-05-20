年とる力人気エッセイスト・作家、そしてインタビュアーとして名高い阿川佐和子さんの最新刊『年とる力』（阿川佐和子/文藝春秋）が発売される。「老い」をテーマにした本書。阿川さんも72歳ということで、食（健康）、外見、友人、趣味、身近な人の死といったテーマが、年をとったらこんな風に意識するといいんじゃないかしらねぇという感じで、押しつけることなく独自の魅力的な視点で綴られている。■阿川さんの考える友だち