女優・高畑淳子の長男で俳優の高畑裕太（32）が、5月16日、自身のSNSを更新し、9年前に起こした不祥事について改めて声明を発表し、関係者らに波紋が広がっている。「2016年、高畑さんは、撮影で訪れていた群馬県前橋市のビジネスホテルで、40代の女性従業員に性的暴行を加え、ケガを負わせたとして、強姦致傷容疑で逮捕されました。当時、女性の手足を押さえつけるなどして性的暴行を加え、右手親指の打撲など全治1週間のけが