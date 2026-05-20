大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、5月20日の放送に俳優の由美かおるが出演した。15歳でのデビュー当時や、かげろうお銀役を務めた『水戸黄門』、5月29日公開の出演映画『小春日和～Indian Summer』について語った。 大竹まこと「由美さんは15歳デビューして。当時から体型が変わらない！」 由美かお