フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。5月21日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が、東京大学の学園祭で予定されていた、参政党の神谷代表の講演が中止になった件について、思うところを語った。 勅使川原真衣「今日は、東京大学の学園祭であります『五月祭