◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月20日甲子園）前日にプロ初安打を記録した阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）は20日、倉敷から甲子園に移動して試合前練習に参加した。雨予報のため、フリー打撃などは室内で行ったものの、外野ではノックを受ける場面もあった。鮮烈デビューを果たしたルーキーはこの日、甲子園デビューが控える。練習後には「慣れない球場の中で、(外野も)なかなかしたことない経験でもあるので