5月12日放送のライオンズナイターでは、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク―西武10回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの西口文也監督にインタビューした模様を放送した。5月に入って好調の打線について訊いた。 ――5月に入って7勝2敗。非常にいい星取だと思いますが、手応えを教えてください。 西口「非常に今打線が好調で、言うことがないくらいいいですね。打線がチームを引