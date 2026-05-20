5月20日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、日本と韓国の両首脳が会談し、米中会談の結果を共有し、戦略的な意思疎通を強化していくことを確認したというニュースについて意見を交わした。 寺島尚正アナ「高市総理は19日、韓国の安東（アンドン）で李大統領と会談しました。緊迫す