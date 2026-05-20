両ひざ痛で開幕からリハビリ中のオリックス・杉本裕太郎外野手が１９日、社会人のサムティとの練習試合（杉本商事）で実戦復帰した。３打数無安打１四球も「ひざはだいぶ良くなっている。まだ初日なんですが最後にいい当たり（左飛）が出て楽しかった」と手応え。１軍昇格について「僕が決めることではないがもう１試合でも早く行きたいという気持ちでいる。一番は打つのが役目。そこを大事にしたい」。交流戦での復帰を視野に