警察や消防によりますと、１９日午後７時前、高崎市旭町の道路で乗用車とトラックが衝突する事故がありました。 この事故で乗用車が付近の歩行者などに接触し、５人がケガをしたということです。このうち２人が重傷です。 警察は事故の状況など確認を急いでいます。 現場はＪＲ高崎駅西口から北に６００メートルほど離れた場所です。