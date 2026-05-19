大相撲夏場所は10日目。勝ち越しに王手をかけた金沢市出身の炎鵬。19日は十両9枚目、西ノ龍と対戦です。西ノ龍の突っ張りを左にかわし、両差しに持ち込んだ炎鵬。相手に抱え込まれて身動きが取れず、右からの小手投げで土がつきました。今場所の勝ち越し決定は20日以降におあずけとなりました。一方、前頭15枚目、津幡町出身の欧勝海は、錦富士に寄り切りで勝ち2勝8敗。また、十両7枚目・七尾市出身の輝は、羽出山に押し出しで勝利