2026年1月、輪島高校のサッカー部の顧問が運転する車が、石川県志賀町で事故を起こし、同乗していた部員がけがをして病院に運ばれていたことが分かりました。県教育委員会によりますと、2026年1月24日志賀町で、輪島高校のサッカー部の顧問が練習試合のため部員を乗せて運転していた車が、雪道でスリップして横転する事故が起きました。この事故で同乗していた部員9人のうち、5人がけがをするなどして病院に運ばれ関係者によります