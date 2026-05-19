卑劣極まりないこどもに対する性加害。5月19日の「武田砂鉄ラジオマガジン（文化放送）」では、弁護士の三輪記子が「こども性暴力防止法」について語りました。 三輪「こども性暴力防止法というのは略称で、この法律の名前はちょっと長くて『学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律』っていう法律なんですよ」 砂鉄「長い！」 三輪「要するに学校と