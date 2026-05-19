5月19日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、「トランプ大統領のイランへの軍事攻撃延期」について意見を交わした。 簡単に裏切る“トランプSNS砲” トランプ米大統領は18日、19日に予定していたイランへの軍事攻撃を延期すると自身の交流サイト（SNS）「トゥルース・ソ