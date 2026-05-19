「セブンイレブン×パペットスンスン」コラボ！ 全7種のオリジナルパン＆スイーツと限定グッズが怒涛のラインナップ！大人気キャラクター『パペットスンスン』と「セブンイレブン」による待望の超大型コラボレーションが、5月26日より全国の店舗で順次スタートします！今回の目玉となるのは、スンスンらしさ全開の「ふわあっ♪」とした魔法のような食感を楽しめる全7種のオリジナルパン＆スイーツ。「スンスンのふわふわク