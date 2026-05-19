7回8K1失点の好投も4敗目【MLB】パドレス 1ー0 ドジャース（日本時間19日・サンディエゴ）ドジャースの山本由伸が18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦に先発登板。今季9試合目の登板は7回1失点の好投も援護なく4敗目を喫した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「彼のために得点しないといけない」と無得点に終わった打線に注文をつけた。山本は7回を投げて被安打3、8奪三振、1失点の好投も4勝目を掴むことができなかった