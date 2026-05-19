7回8K1失点の好投も4敗目

【MLB】パドレス 1ー0 ドジャース（日本時間19日・サンディエゴ）

ドジャースの山本由伸が18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦に先発登板。今季9試合目の登板は7回1失点の好投も援護なく4敗目を喫した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「彼のために得点しないといけない」と無得点に終わった打線に注文をつけた。

山本は7回を投げて被安打3、8奪三振、1失点の好投も4勝目を掴むことができなかった。指揮官は「直近の何登板かは、彼基準で言えばよくなかった。でも今日はとてもよかったと思う」と今季最多の107球の熱投を称えた。

初回1死で迎えたアンドゥハーの先制弾に泣いた。スプリットを捉えられ、左翼席へ被弾。ロバーツ監督は「ヨシは2番打者（アンドゥーハー）相手に（この試合）1つしか間違いを犯さなかった。被弾したけど、それしか（山本から）奪い取ることができなかった」と、決勝点となった一発を振り返った。

続けて「残念ながら、私たち（の打線が）繋がることはなかった」と、右腕を援護できなかった打線に嘆き。「（山本の）勝ち負け（もそうだけど）、彼のために得点しないといけない」と、痛恨の完封負けを振り返った。

山本は前回12日（同13日）のジャイアンツ戦では6回1/3を投げて5失点。自己ワーストとなる3本塁打を浴びたが、この日はエースに相応しい投球で孤軍奮闘の活躍を見せた。（Full-Count編集部）