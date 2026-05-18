お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。5月18の放送では大竹と、経済アナリストの森永康平が国債に関する読売新聞の記事を取り上げた。 大竹まこと「ここに書いてあるのは、金利上昇は国債の利払い費の増加につながっており、26年度予算での利払い費は前年度比2.5兆円増の約13兆円を見込んで