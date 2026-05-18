ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、5月18日の放送に政治ジャーナリストの角谷浩一が出演した。高市早苗政権が発足してから間もなく7ヶ月というタイミングで、あえてこれまでの出来事を振り返った。 角谷浩一「（特集するのが）なんで半端な『7ヶ月』なんだ、と思われる