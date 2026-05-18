5月18日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、日本の防衛について意見を交わした。 レーダーで捕捉されたらもう終わり 寺島アナ「政府は、太平洋の防衛強化に向けて広範囲の状況を把握し、いち早く脅威を探知す