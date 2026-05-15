長友佑都がW杯選出を受け涙を流した日本サッカー協会（JFA）が5月15日、6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向けたメンバー26人を発表した。FC東京のDF長友佑都が5大会連続で選出。森保一監督から名前を呼ばれるとしばらくしたあとで、涙を流した。これまで4度のW杯に出場してきた長友だが、5度目のW杯メンバー入りは一筋縄ではいかなかった。3月14日の水戸ホーリーホック戦で負傷し、右ハムストリング肉離れと診断。