長友佑都がW杯選出を受け涙を流した

日本サッカー協会（JFA）が5月15日、6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向けたメンバー26人を発表した。

FC東京のDF長友佑都が5大会連続で選出。森保一監督から名前を呼ばれるとしばらくしたあとで、涙を流した。

これまで4度のW杯に出場してきた長友だが、5度目のW杯メンバー入りは一筋縄ではいかなかった。3月14日の水戸ホーリーホック戦で負傷し、右ハムストリング肉離れと診断。それでも、5月6日のジェフユナイテッド千葉戦の後半途中から実戦に復帰し、10日の東京ヴェルディ戦で先発出場した。長友自身も「正直メディカルも含めてここまで早く戻ってくるとは、想像してなかったんじゃないかな」と語り、急ピッチでの調整を間に合わせ、5回目の出場権を手繰り寄せた。

長友は森保監督から名前を呼ばれ、しばらくすると思わず涙を流した。SNSでもこの瞬間が「もらい泣き」「こんなの泣くしかないじゃん」「見せつけてやれ」「なんだかんだ不安だったんだろうな」「こっちからもありがとう」「これはグッとくるな」など、多くのコメントが寄せられ、39歳の男泣きが注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）