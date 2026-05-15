2025-26 大同生命SVリーグ男子もいよいよファイナルを迎える。SVリーグ2代目王者の座を懸けてシーズン最後のバトルに興じるのは、レギュラーシーズン2位の大阪ブルテオンとレギュラーシーズン1位で初代王者でもあるサントリーサンバーズ大阪の2チームだ。 今回はその2チームの特徴や注目選手を解説していく。 大阪ブルテオン [写真]=Photo