きょう15日（金）は高気圧に覆われて、全国的に晴れる予想です。そのため、きのう（木）のような急な雷雨やにわか雨の心配はないでしょう。朝のうちは関東で雲が見られますが、次第に青空が広がっていく見込みです。その他の地域でも広い範囲で快晴となり、洗濯日和となるでしょう。ただ、夕方ごろには静岡県西部の山沿いで局地的に天気が崩れる予想です。また先島諸島では雨が降ったり止んだりするため、折り畳み傘があるとよいで