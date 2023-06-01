go!go!vanillasが、新曲「フォーリン」を本日配信リリースした。本作は、ぶつかり合いながらも手放せない強い想いと、離れようとしながらも惹かれ合ってしまう感情の揺れを、ストレートかつエモーショナルに描いた一曲だという。躍動感あふれるドラムビートに、ホーン＆ピアノのアレンジが鮮やかに絡み合い、70’sソウル／ファンクの世界観にブレイクビーツや現代ポップスの要素を融合させた、祝祭感に溢れたサウンドで鳴らされる