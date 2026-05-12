11日午後、大分県大分市の市道で市内の高校に通う15歳の男子高校生が車に衝突され、けがをしました。 車はそのまま逃走していて警察がひき逃げ事件として行方を追っています。 警察によりますと11日午後4時10分ごろ大分市大津町の市道で自転車に乗っていた市内の高校に通う15歳の男子高校生が車に衝突され、転倒しました。 男子高校生は、ひじやひざをすりむいたり打ったりするけがをしています。 車は、西の方向にそのま