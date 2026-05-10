京セラの創業者・稲盛和夫は、町工場時代から「世界一の会社にしよう」と夢を語っていた。「経営の神様」はどのような思想を持ち、世界的企業に育て上げたのか。稲盛ライブラリー監修『稲盛和夫 その人生と名言』（宝島社）より、一部を紹介する――。稲盛和夫氏。2011年4月8日、フィラデルフィアの化学遺産財団で開催された2011年ヘリテージデーに撮影（写真＝Science History Institute, Conrad Erb／CC-BY-SA-3.0／Wikimedia Co