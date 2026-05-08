Zilqyが自身初となるツアー＜Rise to Liberation＞のファイナル公演を5月3日、東京・渋谷 WWWで開催した。圧倒的なバンドとしての強さを魅せつけ、大盛況で幕を閉じた同ファイナルのオフィシャルレポートをお届けしたい。エレクトロなSEとオーディエンスの喝采に迎えられながら、Kano(Dr)、Toki(G)、Miho(B)がステージに登場。それぞれが持ち場につき、最後にAnna(Vo)が現れると、早くも会場全体がとてつもない熱気に包まれた。「W