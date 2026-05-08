須田景凪の初となる公式アプリライブツアー＜須田景凪 yawn LIVE TOUR “knot”＞が、2026年8月よりさいたま、神戸、金沢の3都市にて開催されることが決定した。公式アプリイベントは過去に3回開催されてきたが、ワンマンライブ形式での実施は今回が初。“knot”=”結び目”という意味をタイトルに据え、これまでのライブではなかなか触れる機会の少なかった楽曲にも焦点を当て、点在していた楽曲たちや過去と現在が結ばれていくよ