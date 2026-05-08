Sable Hills主催するメタルフェス＜FRONTLINE FESTIVAL 2026＞の第1弾アーティストが解禁された。スロベニアから幾度となく来日を果たしている親日バンド・Within Destruction、国内からはKnosis、JILUKA、アイリフドーパの参戦が決定。現在、チケットの2次抽選先行の販売もスタートしている。＜FRONTLINE FESTIVAL 2026＞2026年8月29（土）川崎 CLUB CITTA’OPEN 11:00 / START 12:00【出演】Sable Hills / Within Destruction (S