フロジャポンが運営する「FLO＜フロプレステージュ＞」では、毎月5・6・7がつく日の計9日間を「FLO（フロ）の日」として、お得な限定タルトやスイーツ、デリカなどを販売しています。販売日によって異なるタルト3種5月の「FLOの日」限定のタルトは、初夏にぴったりの「桃とダークチェリー」を贅沢に使ったタルトが登場。価格は一台1490円です。FLOの日タルトは、販売する日によって、それぞれ味わいが異なります。・桃とダークチェ