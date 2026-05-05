【FLOの日】5月は初夏を感じる「桃とダークチェリー」の限定タルトプリンや焼菓子、デリカもお買い得に《5・6・7の付く日限定》

フロジャポンが運営する「FLO＜フロプレステージュ＞」では、毎月5・6・7がつく日の計9日間を「FLO（フロ）の日」として、お得な限定タルトやスイーツ、デリカなどを販売しています。

販売日によって異なるタルト3種

5月の「FLOの日」限定のタルトは、初夏にぴったりの「桃とダークチェリー」を贅沢に使ったタルトが登場。

価格は一台1490円です。

FLOの日タルトは、販売する日によって、それぞれ味わいが異なります。

・桃とダークチェリーのタルト〜チーズ〜【5月5〜7日限定】

まろやかな酸味で人気のチーズ台です。直径約15cm。

・桃とダークチェリーのタルト〜紅茶ダマンド〜【5月15〜17日限定】

紅茶ダマンド台は、アールグレイが爽やかに香ります。直径約14cm。

・桃とダークチェリーのタルト〜ダマンド〜【5月25〜27日限定】

縁までアーモンドクリーム生地がたっぷりで、サクサク食感を楽しめます。直径約14cm。

また、「FLOの日」では人気の定番スイーツもお買い得に。

人気定番商品の『FLOのなめらかプリン』や軽い食感と香ばしさの『ナッツのタルトレットシリーズ各種』、店内で焼き上げる『フィナンシェマルグリット』が、限定価格で販売されます。

・FLOのなめらかプリン

適切な湿度と温度を保ちながら、スチームオーブンで丁寧に焼き上げたなめらかな食感のプリンです。ほろ苦いカラメルソースがアクセントになっています。

FLOの日限定価格は367円。

・ナッツのタルトレットシリーズ各種

サクサク食感と香ばしさで人気の焼き菓子です。対象商品はアーモンドキャラメル、プレーン、アーモンドショコラ、珈琲ショコラ、アールグレイ、抹茶の6種類。

通常価格1個129円のところ106円に、3個セットは通常価格421円のところ353円に。

・フィナンシェ マルグリット

手土産やお配り品にぴったりのキュートなビジュアルが特徴。焦がしバターを使用し、店舗のオーブンで焼き上げたフィナンシェです。

通常価格205円〜226円のところ、162円に。

さらに、サラダやお惣菜のデリカもお買い得価格で購入できます。

・海老と卵のサラダ〜【5月15〜17日限定】

半熟たまごと卵黄のコクと酸味を活かしたソースを、シャキシャキ野菜と海老にからめたサラダです。パンを添えるだけでいつもの食卓がパッと華やぐような、満足感たっぷりのメインサラダです。

価格は100gあたり388円。

・フライドチキン【5月25〜27日限定】

スパイスとハーブの風味が食欲をそそる、ジューシーなフライドチキンです。

通常価格100gあたり291〜313円のところ、237円に。

サラダや惣菜はデリカ取扱店限定です。

各商品は数量限定販売のため、売り切れる場合があります。また、一部商品は店舗によって価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部