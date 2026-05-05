【FLOの日】5月は初夏を感じる「桃とダークチェリー」の限定タルトプリンや焼菓子、デリカもお買い得に《5・6・7の付く日限定》
フロジャポンが運営する「FLO＜フロプレステージュ＞」では、毎月5・6・7がつく日の計9日間を「FLO（フロ）の日」として、お得な限定タルトやスイーツ、デリカなどを販売しています。
販売日によって異なるタルト3種
5月の「FLOの日」限定のタルトは、初夏にぴったりの「桃とダークチェリー」を贅沢に使ったタルトが登場。
価格は一台1490円です。
FLOの日タルトは、販売する日によって、それぞれ味わいが異なります。
・桃とダークチェリーのタルト〜チーズ〜【5月5〜7日限定】
まろやかな酸味で人気のチーズ台です。直径約15cm。
・桃とダークチェリーのタルト〜紅茶ダマンド〜【5月15〜17日限定】
紅茶ダマンド台は、アールグレイが爽やかに香ります。直径約14cm。
・桃とダークチェリーのタルト〜ダマンド〜【5月25〜27日限定】
縁までアーモンドクリーム生地がたっぷりで、サクサク食感を楽しめます。直径約14cm。
また、「FLOの日」では人気の定番スイーツもお買い得に。
人気定番商品の『FLOのなめらかプリン』や軽い食感と香ばしさの『ナッツのタルトレットシリーズ各種』、店内で焼き上げる『フィナンシェマルグリット』が、限定価格で販売されます。
・FLOのなめらかプリン
適切な湿度と温度を保ちながら、スチームオーブンで丁寧に焼き上げたなめらかな食感のプリンです。ほろ苦いカラメルソースがアクセントになっています。
FLOの日限定価格は367円。
・ナッツのタルトレットシリーズ各種
サクサク食感と香ばしさで人気の焼き菓子です。対象商品はアーモンドキャラメル、プレーン、アーモンドショコラ、珈琲ショコラ、アールグレイ、抹茶の6種類。
通常価格1個129円のところ106円に、3個セットは通常価格421円のところ353円に。
・フィナンシェ マルグリット
手土産やお配り品にぴったりのキュートなビジュアルが特徴。焦がしバターを使用し、店舗のオーブンで焼き上げたフィナンシェです。
通常価格205円〜226円のところ、162円に。
さらに、サラダやお惣菜のデリカもお買い得価格で購入できます。
・海老と卵のサラダ〜【5月15〜17日限定】
半熟たまごと卵黄のコクと酸味を活かしたソースを、シャキシャキ野菜と海老にからめたサラダです。パンを添えるだけでいつもの食卓がパッと華やぐような、満足感たっぷりのメインサラダです。
価格は100gあたり388円。
・フライドチキン【5月25〜27日限定】
スパイスとハーブの風味が食欲をそそる、ジューシーなフライドチキンです。
通常価格100gあたり291〜313円のところ、237円に。
サラダや惣菜はデリカ取扱店限定です。
各商品は数量限定販売のため、売り切れる場合があります。また、一部商品は店舗によって価格が異なります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部