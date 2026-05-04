■これまでのあらすじ息子が熱を出し、やむなく会社を早退した妻。夫は帰宅しても息子の体調を聞こうとしない。妻はモヤモヤするなか、会社で笹岡が夫について語っているのを聞いてしまう。まるで妻が家事をしないようなことを言い触らし、「健太さん、かわいそう」と妻を悪者にしていて…。頑張って料理を作ってみたら、夫からは「惣菜じゃなくて珍しい」と言われてしまいました。会社で「惣菜ばっかり」って言いふらしているの、