夫とは去年結婚しました。今は義実家で家事の手伝いをしています。テレビから桜の開花のニュースが聞かれるようになったころ、義母が今年も言い出しました。「花見がしたい」と。でも、私の返事はもう決まっています。「お花見は遠慮させてください」この1年間ずっと抱えていた言葉を、やっと言える日が来たのです。帰宅した夫は「母さんが泣いていた」「去年も楽しくやっただろう」と私を責めてきました。この人は去年のことを何