ゴールデンウィークの風物詩浜松まつりが3日開幕し、子どもの誕生を祝う大凧が空に舞いました。（記者）「浜松まつり初日は過ごしやすい気候となっています。ラッパ隊のリズミカルな演奏とともに大空にたくさんの凧が舞っています。」午前10時に開幕した浜松まつり。450年あまり前に当時浜松を治めていた城主が長男の誕生を祝って凧を揚げたことが始まりとされています。ことしは173の町が参加し、子どもの誕生と健や