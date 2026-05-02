BUDDiiSが、7月8日(水)にリリースするメジャー1stシングルのタイトルおよび収録内容を解禁した。今作のタイトルは「キミは都市伝説 / クラッシュパラダイス」に決定。発表は現在開催中のツアー＜BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -＞福岡公演終了後のインスタグラム生配信にて行なわれている。CDは全形態共通で全4曲収録。表題2曲「キミは都市伝説」「クラッシュパラダイス」のほか、「偏愛シンドローム」「Script」も収録とな