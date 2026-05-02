銀座コージーコーナーは、2026年5月2日から7日まで、全国の生ケーキ取扱店で「エクレア（モカ）」をボリュームアップして販売します。「コージーコーナー従業員おすすめ！第2回 隠れ推しスイーツ総選挙」で栄えある第1位に選ばれたスイーツです。コーヒー風味のチョコがたっぷり昨年11月に実施された「コージーコーナー従業員おすすめ！第2回 隠れ推しスイーツ総選挙」は、ユーザー投票で第1位に選ばれた商品がボリュームアップし