いずみが展開するプラスサイズ向け下着ブランド「Glamour Princess（グラマープリンセス）」は、人気シリーズである「Zero Fit Cool（ゼロフィットクール）」と「ワイヤーで支えるキャミ」から夏にぴったりの新作を発売。さらに、定番シリーズの「美胸キーパーグランリフト」と「美胸キーパー3/4カップブラ」から新作・増産商品を、2026年春夏の新作第二弾として発売します。■第二弾ラインナップ【4/16 発売】・Zero Fit Cool_906